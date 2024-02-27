統計：六都加新竹房價中位數 千萬內行政區減18個

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（中央社記者賴言曦台北27日電）591實價登錄統計六大都會區加新竹縣市各行政區，2019年與2023年房屋總價中位數變化，房價在新台幣千萬元大關以下的行政區減少18個，其中新北市有5個行政區，數量最多。

591實價登錄統計六都加新竹2019年與2023年房屋成交總價中位數變化後發現，台北市各行政區房價皆站上千萬元門檻，其餘縣市包括泰山、樹林、汐止、三峽、五股、八德、桃園、蘆竹、龜山、寶山、新埔、北屯、烏日、東區、西屯、安南、鼓山、仁武等18個行政區的房價也已衝上千萬元大關。

另扣除台北市及部分縣市交易件數過少的行政區後，新北、桃園等6個都會區在2019年成交總價在千萬元內的行政區為115個、占90.6%，2023年剩下97個、占76.4%，5年間減少14.2個百分點。

591房屋交易網分析，新北市這次衝上千萬元大關的行政區，分別為泰山、樹林、汐止、三峽、五股，價格落在1098萬元到1250萬元間，主要是軌道議題加持，替區域房市帶來利多，導致房價走揚。

桃園市則有4個行政區房價晉升千萬元以上，包括八德、桃園、蘆竹、龜山，總價落在1020萬元至1116萬元間，由於這4區緊鄰新北市，除了接收雙北外溢買盤，區域內重劃區大量推案，也帶動房價高漲。

近年房價快速上漲的新竹縣市，除了竹北市、東區房價原先就超越千萬元門檻，2023年寶山鄉與新埔鎮也踏入千萬元大關。591房屋交易網分析，寶山緊鄰東區，在造鎮大案帶動下，連帶中古屋單價也攀上4字頭；新埔則鄰近竹北，吸引新竹科學園區外溢買盤，交易集中在田新重劃區及新埔市區。

台中市也有4個行政區躍上千萬門檻，分別為北屯、烏日、東區、西屯，房價在1028萬元至1128萬元間，房屋單價皆由2字頭突破到3字頭，主要是受惠台商回流，帶動整體房價走揚，加上首條捷運通車支撐沿線的北屯、西屯、烏日房價上漲，東區則有大型商場開幕題材帶動。

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南二都台南、高雄，此次統計新增3個行政區突破千萬元，分別為台南市安南、高雄市鼓山與仁武，2023年房價在1015萬元至1255萬元間；安南區受惠北外環道路完工後將縮短與南部科學園區的距離，吸引不少在南科就業的買盤進場，加上安南區副都心議題帶動，讓當地房價站上千萬元。

高雄方面，鼓山區內有豪宅密集的美術館特區與農16特區，成為高雄房價領頭羊，仁武區則因房價較鄰近的左營區、三民區低，磁吸周圍外溢人口，加上工業區就業人口支撐，帶動當地房價踏入千萬元門檻。（編輯：楊蘭軒）1130227