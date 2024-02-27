台積電台中二廠都計變更 盧秀燕：完成相關程序

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）攸關台積電台中二廠的都市計畫變更案，台中市長盧秀燕今天表示，已完成相關程序，市府近日接獲內政部核准函，將儘快完成公文及公告程序即可定案，台積電就可開始建廠計畫。

盧秀燕上午在市政會議中宣布台積電在台中二期新廠興建案的都市計畫變更案，相關程序已經完成，市府將會儘快完成公文及公告程序，全案用地就此定案。

盧秀燕表示，台積電因為全球供應鏈需求，提出在台中擴建二廠，相關都市計畫變更案的程序已告一段落，市府於2月2日報請內政部，由內政部再報行政院，行政院已於17日備案，內政部並於21日發文給中市府，市府昨天接到公文，內政部已同意中市府公告及發布實施。

盧秀燕指出，在接到內政部核准函後，市府會儘快完成公文及公告程序，接下來台積電就可開始擴建及建廠計畫，相較台積電第一期有3個廠，二期預計要蓋4座12吋晶圓新廠，製程預計是2奈米以下，整個興建計畫預計116年完工。

盧秀燕說，台積電二廠預期平均產值1年新台幣5000億元，可提供4500個直接就業機會，相關產業效應1年約1.2兆元，以台積電的效率，相信台積電會很快完成新廠興建。

對於台積電二廠是否會讓台中市出現缺水缺電問題，盧秀燕認為，台中市政府已經收到台水及台電公司的公文保證，會優先供水及供電給中市。至於台積電相關製程與興建計畫仍以台積電公布為準。（編輯：陳清芳）1130227