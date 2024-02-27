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中科二期都計變更程序完成 台積：配合主管機關作業

2024/2/27 20:17
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（中央社記者張建中新竹27日電）台中市長盧秀燕今天說，攸關台積電台中二廠的都市計畫變更案已完成相關程序。台積電表示，針對半導體廠區用地，將持續配合主管機關作業。據了解，台積電將於今年底前展開中科二期建廠計畫。

盧秀燕今天在市政會議中宣布，台積電在中科二期新廠興建案的都市計畫變更案，相關程序已經完成，市府近日接獲內政部核准函，將會儘快完成公文及公告程序，全案用地就此定案。

盧秀燕指出，台積電將在中科二期興建4座12吋晶圓廠，製程技術預計是2奈米以下，興建計畫預計116年完工。

台積電表示，針對半導體廠區用地，將持續配合主管機關作業。至於製程技術，台積電並不評論。據了解，台積電將於今年底前展開中科二期建廠計畫。（編輯：張良知）1130227

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