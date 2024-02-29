海岬型船日租金價高 散裝航運股喊衝

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（中央社記者賴言曦台北29日電）載送鐵礦、煤炭為主的海岬型船舶運價走揚，每艘日租金逼近3萬美元，消息激勵下，散裝航運股今天盤中股價皆紅。葉門叛軍持續在紅海攻擊商船，支撐運價持續位處高檔，牽動貨櫃股三雄盤中表現強勁。

中國鋼市復甦，帶動海岬型船在太平洋區的鐵礦砂運輸相關需求，海岬型運費指數（BCI）28日收盤上漲372點，收3596點，漲幅11.5%，平均日租金每艘2萬9832美元，激勵代表整體散裝航運市況的波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）28日終場上漲142點，收2041點，漲幅約7.5%。

國際運價走揚，帶旺散裝航運股今天表現，其中慧洋-KY表現最強勁，盤中高點至62元，漲幅約6.7%，其餘包含裕民、四維航、台航盤中皆漲逾3%，中航漲幅更超過4%。

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另外，伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）一再攻擊航行於紅海的商船，擾亂全球貿易，隨著時序將進入3月，航商與貨主陸續啟動長約談判，不過由於現在國際運價仍位處高檔，業界認為協商時程恐拉長並進入拉鋸戰。

貨櫃股今天在買氣支撐下，長榮盤中高點至166.5元，漲4.3%；陽明高點至50元，漲2.9%；萬海高點至51.2元，漲6.4%。（編輯：楊凱翔、楊蘭軒）1130229