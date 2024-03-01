衛星公會提3大訴求 NCC：擬修訂廣電三法拉齊管制

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（中央社記者蘇思云台北1日電）中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會（衛星公會）今天提出產業3大訴求，包括期盼政府針對不合時宜的廣電法規進行修法等。NCC今天表示，今年度修法計畫包含廣電三法拉齊管制等，不過細節尚待討論。

衛星公會今天發布新聞稿，通訊傳播科技快速變遷，影響台灣影視音產業與內容頻道業者經營環境，適逢本屆總統與立委大選結束，部分NCC委員即將屆期改任，呼籲NCC重視台灣廣電產業困境。

衛星公會主張，NCC委員遴選應回歸專業，呼籲政府與朝野政黨放下政治立場與對立，站在國家發展的高度，尊重媒體產業言論自由精神，遴選出專業獨立的NCC委員。尤其在頻道營運重要事項，NCC應提升行政效能，避免產業資源不斷耗損，營運陷入不確定性。

衛星公會也提出目前產業困境，包括台灣早已進入數位匯流時代，但廣電法規卻未與時俱進，網路業者早已加入內容市場的競爭，卻未受到相同法令監管力道，導致不公平競爭等問題，也擔憂政治力量試圖甚至毫不迴避介入NCC獨立機關的運作等。

衛星公會提出3大訴求，盼政府積極回應。第一，政府應與廣播電視產業媒體有更多溝通與互動，邀相關業者進行深入討論，尋求解決媒體產業困境的具體方案。

第二，針對廣電法規不合時宜的內容，應盡速完成修法，並制定能夠鼓勵電視內容產業發展的法令；第三，呼籲本屆NCC委員遴選應回歸專業本位，讓NCC維持專業獨立監管機制，還給媒體產業專業自主的營運空間。

針對衛星公會的訴求，國家通訊傳播委員會（NCC）對中央社記者表示，今年度廣電三法（指廣播電視法、有線廣播電視法、衛星廣播電視法等三部法）修法計畫規劃要拉齊管制，不過相關細節待工作小組討論才能確定。（編輯：林淑媛）1130301