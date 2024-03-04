裕民下半年迎3艘新船 樂觀看今年營運

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（中央社記者賴言曦台北4日電）裕民航運持續進行船隊擴充及汰舊換新工作，今年第2季預計處分1艘老舊水泥船，下半年迎來3艘新船，後續會有新的造船計畫，今年營運樂觀看待。

裕民1月營收新台幣14.9億元，年增71%，主要是受現貨市場行情大幅優於去年同期帶動；裕民預估，2月營收會略降，主因日租金受天數減少、部分船舶進入塢修影響。

裕民現在自有船舶72艘，其中27艘為海岬型船舶，今年持續啟動船隊擴充及汰舊換新工作，副總經理張宗良受訪表示，第2季將汰舊換新1艘船齡45年的水泥船，同時交付1艘新水泥船。

張宗良表示，下半年會再迎來3艘6.4萬載重噸散裝船舶，明年第1季再迎1艘6.4萬載重噸船舶，今年會有新的造船計畫，但船型目前還在評估。

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市況方面，張宗良表示，觀察國際散裝船舶日租金持續看好，3月1日海岬型船舶日租金收盤價每艘3萬2985美元、巴拿馬極限型每艘1萬5509萬美元、輕便型1萬3940萬美元；第2季散裝船舶日租金期貨價格持續走揚，目前海岬型船每艘至3.3萬美元、巴拿馬極限型每艘1.95萬美元、輕便型每艘1.65萬美元。

展望後市，張宗良指出，隨著國際環保法規上路、新船供給量少，預估市場散裝運力供應將持續不足，觀察今年第1季傳統淡季表現優於去年，看好3月營運將優於2月表現，第2季及全年樂觀看待。（編輯：張均懋、張良知）1130304