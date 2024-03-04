大成引進「鳥貴族」進軍居酒屋 首店第3季開在台北

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（中央社記者何秀玲台北4日電）大成今天宣布，旗下都城實業與日本連鎖雞肉串燒居酒屋「鳥貴族」合資，進軍居酒屋市場；今年預計開出3家，首家店鋪會選在台北市商圈插旗，最快第3季開出，明年進軍台中。

大成集團旗下都城實業與日本鳥貴族集團今天舉辦合作簽約記者會，大成董事長韓家宇、鳥貴族社長大倉忠司等人皆出席。

韓家宇表示，合資公司雙方持股各為50%，而鳥貴族主打平價雞肉串燒，大成將負責供應雞肉，只是價格會比日本略高，原因在於醬料為日本進口，加上日幣貶值幅度大，但「CP值（性價比）一定最高」。

至於首家店，韓家宇表示，將開在台北市商圈，詳細地點還沒確定，不過將會是旗艦店，預計今年第3季開出，鎖定20至40歲的男女與家庭客群，未來也會在全台各都會區找店，預計明年進軍台中市。

大倉忠司表示，今年將在台灣開出第一家海外店，選擇台灣，除了因台灣親日之外，台灣也深耕燒鳥（串燒雞肉料理）文化多年，因此鳥貴族海外首站才會選擇台灣。

目前大成餐飲服務群經營品牌，包括勝博殿、檀島、岩島成、安心巧廚、安心購、中一排骨、吉福雞舖、好食城，以及今年將加入的鳥貴族。

都城實業董事長韓家寅表示，大成去年營收約新台幣1108億元，餐飲約占年營收3%，約30多億元，去年整體餐飲有獲利，僅安心購和吉福雞舖沒賺錢。（編輯：黃國倫）1130304