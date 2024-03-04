逾8成國際來話透過VoLTE 遠傳率先導入語音警示

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（中央社記者江明晏台北4日電）為阻斷詐騙，各大電信去年10月啟用國際來話語音警示，但國際來話語音警示逾8成都是透過VoLTE來電，遠傳電信為唯一涵蓋VoLTE來話的電信業者，獲NCC副主委翁柏宗讚「超前部署」。

去年10月起，各家電信業者的用戶接到國際電話，都會先聽到一段語音警示「這通是國際電話，請注意，小心詐騙」，但如果國際電話透過VoLTE來電，則僅有遠傳用戶才會聽語音警示。根據統計，國際來話語音警示逾8成是透過VoLTE來電。

遠傳今天發布新聞稿指出，無論發話端是國際電話、國外VoLTE用戶、國外用戶來台使用VoLTE，遠傳的系統都能判斷為國際電話並播送語音提醒，降低用戶被詐騙風險。

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NCC委員會議2月討論「電信事業因應3G語音網路關閉用戶權益保障行動方案」，NCC關注於提高VoLTE手機普及率、偏遠地區與高齡族群緊急通訊權益、方案宣導、國際來話語音警示；其中國際來話語音警示，邀請「超前部署」的電信業者向媒體展示VoLTE國際來話語音警示，遠傳即為唯一受邀的電信業者。

遠傳進一步說明，自2018年起與刑事局共同打詐，包括全台首創「AI預測詐騙自動偵測系統」，平均每月攔阻13.1萬通電話、21.1萬則簡訊、2650個惡意連結；去年8月以「專屬短碼簡訊」發送遠傳官方訊息；去年10月對於+8869國際來話，透過結合AI並導入跨業者判斷來話用戶位置機制，並配合111政府專屬短碼簡訊平台。（編輯：翟思嘉）1130304