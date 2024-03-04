東京食品展設台灣館 徐若瑄應援推廣美食

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（中央社記者楊明珠東京4日專電）由經濟部國際貿易署與外貿協會共同籌組的2024東京食品展台灣館明天開幕，今天在東京舉辦台灣館展前記者會，邀藝人徐若瑄站台應援，吸引許多台日媒體採訪。

東京食品展台灣館展前記者會下午在東京都皇宮酒店舉行，由外貿協會董事長黃志芳與國際貿易署副署長李冠志共同主持，邀在台灣擁有高人氣、在日本也享有知名度的藝人徐若瑄出席站台，讓台灣館展前聲量大增，可望吸引更多日本買主及民眾在未來4天到台灣館嚐鮮。

黃志芳表示，台灣業者相當重視東京食品展，本次集結13個縣市政府踴躍參與，展現業者對日本市場強烈的企圖心。本屆台灣館集結178家廠商使用189個攤位，展出面積近2000平方公尺，是該展第2大國家館。

李冠志表示，日本是台灣的好朋友，是台灣在亞洲區域經濟發展的最重要夥伴。本次匯聚豐富的食品展出，相當於進行一次最好的台日「食品外交」。

駐日代表處副代表周學佑、農業部主任秘書范美玲到場致詞。屏東縣縣長周春米、嘉義縣長翁章梁及嘉義市長黃敏惠上台介紹各自縣市的特展，包括蒲燒鰻魚、果乾烏魚子及蜂蜜禮盒等，將在地優質農水產台灣味介紹給日本。

徐若瑄擔任特別嘉賓，現場與黃志芳共同進行台灣食品趣味問答競賽。她開啟「綜藝模式」，火力全開以幽默生動方式介紹台灣美食，現場媒體及嘉賓笑聲不斷，最後用日文歡迎民眾到東京食品展台灣館。

曾赴日發展的徐若瑄於2023年底和昔日隊友「黑色餅乾」一起重返日本最重要的跨年節目、日本放送協會（NHK）的「紅白歌合大賽」舞台，引發討論，也在網路創造高聲量。她表示，未來會持續向日本消費者宣傳台灣美味。

為推廣2024東京食品展台灣館，貿協規畫豐富的周邊活動，展覽期間每天推出限量台式下午茶，如冷泡烏龍茶、炸花枝丸、豆花、啤酒等；「輸日暢銷蔬果偶」（吉祥物）芒果、香蕉、毛豆與火龍果會定時繞場與參觀者互動，提高台灣水果知名度。

農業部統計，台灣2023年全年主力農產食品的總出口額為48.93億美元，其中出口至日本主力農產食品為7.1億美元，主要出口品項為冷凍水產、毛豆、鳳梨和花卉。

日本是台灣第2大的農產食品出口市場，也是台灣進口農產食品的第4大來源國，台日農產食品貿易往來興盛。東京食品展被視為台灣業者開發日本、亞洲及全球食品市場的重要平台，是2024年食品業者海外組團參展最大規模的食品展。（編輯：馮昭）1130304

由經濟部國際貿易署與外貿協會共同籌組的2024東京食品展台灣館將於5日開幕，4日在東京舉辦台灣館展前記者會，藝人徐若瑄站台應援。圖為徐若瑄（左）與貿協董事長黃志芳（右）。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月4日

2024東京食品展台灣館將於5日開幕，國貿署與貿協4日在東京舉辦台灣館展前記者會，藝人徐若瑄（左4）到場應援。屏東縣、嘉義縣市首長出席介紹特產。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月4日