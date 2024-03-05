蘋果M3版新筆電亮相 供應鏈股價兩樣情

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（中央社記者吳家豪台北5日電）蘋果公司4日晚間無預警發表配備M3晶片的MacBook Air筆記型電腦，可望在供應鏈淡季挹注業績。今天MacBook Air供應商股價互有漲跌，高速傳輸介面IC廠譜瑞-KY早盤最高觸及1110元、漲幅逾3.25%，組裝廠廣達、鴻海漲約1%。

MacBook Air金屬機殼廠可成開低震盪，在平盤198.5元附近整理；背光模組廠瑞儀下挫超過1%，早盤最低146.5元。

晶圓代工廠台積電獲外資加碼，今天延續強勁走勢，開盤衝上735元再寫新高，漲幅約1.38%。

可成2月22日公布財報時指出，品牌客戶高階消費機種自今年第1季開始量產，農曆春節過後拉貨動能可進一步提升。

廣達先前表示，筆電消費型機種旺季通常在下半年，以往廣達第1季筆電出貨季減幅度超過20%，不過去年第4季基期不高，廣達今年第1季筆電出貨衰退幅度有機會較往年收斂。

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蘋果4日在官網發表配備M3晶片的13吋與15吋MacBook Air，搭載更快的Wi-Fi連線能力，可支援最多2部外接顯示器，電池續航力長達18小時，售價新台幣3萬5900元起，將於日後在台灣開放訂購。

透過M3晶片的新一代繪圖處理器（GPU），全新MacBook Air支援硬體加速的網格著色和光線追蹤技術，提供更準確的光影和反射效果，提升遊戲體驗，還可執行最佳化的人工智慧（AI）模型。（編輯：張均懋）1130305