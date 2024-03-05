宏達電去年每股虧4.09元擬不派利 股東會6/20召開

（中央社記者江明晏台北5日電）宏達電今天公告2023年財報，稅後虧損新台幣33.95億元，每股虧4.09元。宏達電決議6月20日召開股東常會，今年擬不派利；先前兩度代子公司公告處分SoundHound AI股票，處分利益合計逾6億元，將挹注業外營運。

宏達電今天公告2023年財報，營收44.2億元、營業毛利18.2億元、歸屬於母公司業主淨損33.95億元，每股虧4.09元，較2022年每股虧損4.13元的水準收斂。

宏達電近年轉型布局虛擬實境，尚未實現獲利，已連續23季沒賺錢，但毛利率反轉向上。宏達電表示，由於軟體的營收增加，才會挹注毛利率成長，但宏達電從2015年投資虛擬實境領域到現在，產業發展確實比預期困難，應用遠遠還不夠，軟體、內容與平台，會是未來很重要的方向，宏達電何時轉盈無法估計，但至少本業會一年比一年好。

宏達電為活化資產，充實公司營運資金，2月曾兩度代子公司H.T.C.（B.V.I.）Corp.公告處分SoundHound AI股票，兩次處分利益分別為新台幣3.12億元、2.95億元，累計金額達6.07億元，將挹注業外營運。

宏達電董事會今天決議通過，將在6月20日召開股東常會，今年擬不派利，並通過2023年虧損撥補案，擬以法定盈餘公積彌補虧損。（編輯：楊蘭軒）1130305