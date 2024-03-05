緯軟2023年營收獲利續創高 每股盈餘8.49元

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（中央社記者吳家豪台北5日電）資訊服務商緯創軟體今天公布2023年財報，因審慎應對市場變化、重點領域客戶持續挹注營運成長，去年營收與獲利續創新高，每股盈餘新台幣8.49元、年增1.9%。

緯軟董事會今天通過2023年度盈餘分派案，擬配發現金股利每股5元；以今天收盤價146.5元計算，現金殖利率約3.4%。

緯軟另公告2024年2月合併營收7.51億元，因工作天數較少，月減10.8%，但年增9.7%；累計今年前2月合併營收15.92億元，年增18.8%，持續改寫歷年同期新高。

緯軟2023年營收約88.41億元，年增11.2%；營業利益6.07億元，年增7.8%；稅後淨利5.88億元，年增6.1%；每股盈餘8.49元。

展望2024年，緯軟透過新聞稿說明，中國大陸景氣於谷底持續動盪，經濟復甦時機仍存在不確定性。然而緯軟看好大型互聯網企業對生成式AI（人工智慧）的投入持續升溫，同時推升雲端服務成長，將帶來新應用與新商機。

緯軟表示，近期除了加強與國際雲平台大廠合作，協助客戶推動數位進程和AI應用，也積極與廠商合作拓展ESG（環境保護、社會責任、公司治理）商機。

緯軟將於6日舉行法人說明會，進一步說明去年營運表現及未來展望。（編輯：楊凱翔）1130305