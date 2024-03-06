台北自行車展吸引950家企業 貿協：已恢復疫前規模

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（中央社記者劉千綾、羅元駿台北6日電）台北國際自行車展及台灣國際運動及健身展今天登場，逾千家企業共襄盛舉。外貿協會表示，今年自行車展有950家國內外企業、展出3500個攤位，已恢復疫前規模；推估兩展商機超過歷屆，締造歷年最佳成績。

台北國際自行車展（Taipei Cycle）及台灣國際運動及健身展（TaiSPO）今天開幕，貿協董事長黃志芳受訪表示，今年自行車展共有950家國內外企業、展出3500個攤位，今年比2019年疫情前成長15%，顯示已恢復疫情前規模。

台灣國際運動及健身展方面，黃志芳指出，今年徵集205家企業、共850個展位；兩展聯合邀請80個國家，4000名買主，今年商機應會超過歷屆，創造歷年來最佳成績。

展望未來，黃志芳表示，自行車業今年下半年庫存去化應可獲得解決，長遠觀察而言，氣候變遷、節能減碳等因素挹注，推升自行車和電動輔助自行車需求，是非常重要的運動、交通和娛樂工具。

黃志芳表示，根據美國研究機構預估，全年運動產業產值2028年將達365億美元，成長幅度非常大，發展值得期待，疫情更加速運動產業發展。

台灣自行車輸出業同業公會理事長吳盈進致詞表示，自行車在氣候變遷議題是重要的解決方案，未來會有長期需求，期盼產業能永續發展與成長。

台北市體育用品商業同業公會理事長黃健旺表示，因應淨零碳排，越來越多企業注重經營績效和永續發展，期待建立綠色、健康的體育用品產業。

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貿協表示，今年展出期間從3月6日至9日，有國內外指標大廠共襄盛舉，包括美利達（MERIDA）、巨大（GIANT）、桂盟（KMC）、喬山（JOHNSON）、岱宇（Dyaco）及東庚等。

為推動產業朝數位及智能化發展，貿協表示，今年兩展均推出創新及新創展區，包括台北國際自行車展首度成立「Bike Venture新創專區」，聚集來自8國及地區、10家的自行車新創企業。（編輯：蘇志宗）1130306