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智冠配息9元奔漲停 鈊象突破千元創新高

2024/3/7 12:00
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（中央社記者吳家豪台北7日電）遊戲通路廠智冠董事會決議去年配發現金股利9元，激勵今天股價跳空開高直奔漲停147元；遊戲股王鈊象在2月營收創新高激勵下，盤中突破千元關卡，最高觸及1010元，寫下歷史新高紀錄。

智冠2023年歸屬於母公司業主稅後淨利約新台幣8.59億元、年增3%，每股盈餘7.09元，獲利表現寫下近13年次高。考量去年前3季未分派盈餘，智冠董事會6日決議配發現金股利每股7元，並自資本公積中提撥配發現金每股2元，共計每股配發9元。

鈊象2月合併營收約13.95億元，月增6.4%，年增31.8%，創下歷史新高；累計前2月合併營收27.06億元，年增22.6%。

遊戲營運商橘子2023年營收及獲利規模減少，主因遊戲年度改版力道較小，且未有新品挹注，合併營收約97.9億元、年減14%；歸屬母公司業主稅後淨利5.8億元、年減55%，每股盈餘3.28元。董事會決議配發現金股利3.28元，盈餘配發率達100%，今天股價盤中漲幅超過2%，最高達到74.5元。（編輯：張良知）1130307

#智冠
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