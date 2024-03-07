築間發展多品牌餐飲集團 營收獲利拚連7年創高

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（中央社記者江明晏台北7日電）築間以火鍋起家，興櫃以來每月都成立1個新品牌，朝多品牌餐飲集團布局，陸續進軍酸菜魚、麻辣鍋、韓式燒肉、港式飲茶等領域，估年底集團將達14個品牌，下半年也將進軍大阪，今年營收獲利拚連7年創高。

築間2023年合併營收新台幣57.62億元、年增32.69%，創歷史新高，去年底登錄興櫃後，平均以每月成立1個新品牌的進度拓展事業版圖，去年12月開出韓國烤肉、酸菜魚後，2024年1月插旗香港銅鑼灣，開出海外首間分店，2月再推朴庶韓國烤肉基隆店。

築間今天宣布推出新鍋物品牌「築間麻辣火鍋」，首店插旗台北西門町，成為集團旗下第3個鍋物品牌，同時也是集團旗下第9個品牌。

築間董事長林楷傑受訪時表示，台灣火鍋市場達新台幣400億元商機，根據統計，有33.4%的台灣消費者平均每週都會吃1次火鍋，帶動聚會型餐廳需求成長，築間再次搶攻起家的鍋物領域，麻辣火鍋首店月營收至少800萬元。

展望後市，林楷傑指出，疫後餐飲市場快速回溫，為擴大市占及增添營運動能，築間快速擴張多品牌，橫跨鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式，以及吃到飽5大餐飲類別，第2季在台北、台中將有兩個新品牌推出。

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海外部分，林楷傑提到，集團會再有兩個品牌插旗香港，日本則按原定計畫在下半年插旗大阪，開出築間火鍋，成為東北亞首家分店，進一步擴大海內外事業版圖，挹注集團新動能，目標帶動營收、獲利同步成長、再創新高，集團自2017年以來，營收、獲利年年創新高。

目前築間集團已發展9個品牌，據點共177家，主要品牌築間火鍋有129家，林楷傑透露，集團到年底將有14個品牌，今年將一口氣新增7個品牌，預計跨入銅盤烤肉、豆腐鍋、餐酒館、港式飲茶等新領域。（編輯：張若瑤）1130307