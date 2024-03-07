6月超級股東會 632家上市櫃須30天前上傳議事手冊

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（中央社記者謝方娪台北7日電）今年公司登記召開股東常會時間，已有11天達80家上限，其中有9天集中6月。金管會提醒，有632家上市櫃實收資本額達新台幣20億元以上或外陸資持股達3成以上，須在股東常會30天前上傳議事手冊及會議補充資料。

公開發行公司可於今年1月3日至3月15日間登記或修改今年股東常會時間，截至目前為止，已有11天登記家數額滿80家上限，包括5月30日、5月31日、6月12日、6月13日、6月14日、6月18日、6月19日、6月20日、6月21日、6月25日、6月26日。

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會說明，隨各公司將陸續召開今年股東常會，金管會提醒公司注意2件事。

第一，「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第6條規定，公發公司應在股東常會開會21天前，將股東會議事手冊及會議補充資料製作電子檔案，傳送至公開資訊觀測站。

其中，上市櫃公司若實收資本額達20億元以上或外資及陸資持股比率合計達30%以上，應提前在股東常會開會30天前完成上傳股東會議事手冊及會議補充資料電子檔。

金管會盤點，截至2023年12月底止符合實收資本額達20億元以上條件者，再加上最近期召開股東常會股東名簿中外陸資持股達3成以上者，共有517家上市公司及115家上櫃公司；合計632家上市櫃公司必須提前上傳股東會議事手冊及會議補充資料。

其次，為便利股東行使選舉權以落實股東行動主義，金管會已擴大規範，自2025年1月1日起，興櫃公司董事及監察人選舉應採候選人提名制度，並載明於章程。

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金管會統計至今年3月4日止，國內共有334家興櫃公司，黃厚銘提醒，興櫃公司董監選舉尚未採候選人提名制者，應在今年股東會儘快完成公司章程修訂，以保障股東權益。

另一方面，為便利股東行使表決權，金管會已將強制提供電子投票的適用範圍擴大至全體上市櫃及興櫃公司，並配合公司法修正放寬公發公司得以視訊召開股東會，督導集保結算所建置股東會視訊會議平台，提供股東多元參與股東會管道。（編輯：楊蘭軒）1130307