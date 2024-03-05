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AI類股熱 2月外資淨匯入50.8億美元創16年同期新高

2024/3/5 19:04（3/5 19:33 更新）
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台北股市16日震盪收跌，收盤跌37.32點，為18607.25點，跌幅0.20%。中央社記者謝佳璋攝 113年2月16日
台北股市16日震盪收跌，收盤跌37.32點，為18607.25點，跌幅0.20%。中央社記者謝佳璋攝 113年2月16日
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人工智慧類股熱潮不減，整體外資2月買超上市櫃股票達新台幣1039.08億元。（中央社檔案照片）
人工智慧類股熱潮不減，整體外資2月買超上市櫃股票達新台幣1039.08億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝方娪台北5日電）人工智慧（AI）類股熱潮不減，整體外資2月買超上市櫃股票達新台幣1039.08億元，單月淨匯入規模達50.80億美元，創2009年以來同期新高，且已連4個月淨匯入。

金管會今天公布外資最新動向，在AI股熱潮推升下，今年2月外資淨匯入50.75億美元，陸資淨匯入0.05485億美元，合計整體外資（外陸資合計）2月淨匯入規模達50.80億美元，創近16年同期新高。

整體外資已連4個月淨匯入，合計規模達284.93億美元，帶動整體外資累積淨匯入餘額持續攀高，截至今年2月底近2540.47億美元，按2月29日新台幣兌美元收盤價31.577元換算，整體外資有逾8兆元資金動能在台灣。

股市操作方面，今年1月整體外資買超上市櫃股票59.43億元，2月再買超上市櫃股票高達1039.08億元，累計前2月整體外資買超上市櫃股票1098.51億元。

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會說明，今年1月國內上市櫃公司營收達3.3兆元，年增8.48%，創歷年同期次高；截至今年1月底台股本益比為21.17倍，現金殖利率達3.37%，加計股票股利為3.46%，台股整體基本面尚稱穩健。

黃厚銘指出，若與其餘主要市場相較，今年截至2月底止，台股漲幅達5.78%，相較日本漲幅17.04%、上海漲幅1.35%、韓國跌幅0.49%、深圳跌幅2.04%、新加坡跌幅3.04%、香港跌幅3.14%、美國道瓊漲幅3.47%，台股表現優於亞洲主要市場，僅次於日本。（編輯：林淑媛）1130305

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