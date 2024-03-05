台股19400點高檔震盪 台積電AI族群主流地位不變

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（中央社記者曾仁凱台北5日電）台股今天在台積電領軍再創天價738元領軍下，盤中衝上19444.34點歷史新高；不過法人表示，台股短線漲幅已大，2月金龍年開紅盤以來，指數已大漲超過1300點，預料短線盤勢恐震盪整理。

至10時50分止，台股指數19393.73點，上漲88.42點，成值新台幣2499億元。

AI概念股仍是今天盤面焦點，台積電盤中最高上漲13元、觸及738元，再創歷史新高價。AI伺服器大廠美超微股價狂飆衝破1000美元大關，激勵國內AI伺服器廠廣達、技嘉早盤股價也都跟著開高，漲幅逾1.5%。

其他如砷化鎵大廠宏捷科，受惠智慧型手機庫存調節告一段落，2月營收4.25億元，不畏春節連假工作天數較少影響，逆勢月增1.29%，年增率高達305%，激勵宏捷科早盤大漲14元，漲幅最高達9.36%，盤中漲幅收斂。

軸承廠搭上折疊手機熱潮，最近再現募資高潮，新日興睽違3年首度啟動募資計畫，股價連續第3天拉出漲停，並拉升同族群的兆利及富世達股價齊揚。（編輯：張良知）1130305