台積電續攻新高 台股開盤再漲百點攻克19400點

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（中央社記者曾仁凱台北5日電）台股週一大漲369.38點，收在19305.31點，史上首見收盤價站上「萬九」大關，今天台股一開盤繼續攻高，早盤再大漲百點，攻克19400防線。

台積電仍是今天台股盤面焦點，在全球AI狂潮席捲下，台積電ADR繼上週五股價大漲4.06%，週一又收漲4.36美元，或3.26%，終場收在138.26美元，激勵台積電今天早盤股價最高上漲10元，衝上735元。

法人分析，台積電是目前台股權值王，台積電股價每上漲1元，約貢獻台股點數8.18點，以今天早盤來看，台積電最高上漲10元，換算貢獻台股指數約81點，對照台股上漲百點，等於台積電一家公司就幾乎包辦其中8成的漲點，堪稱一個人的武林。（編輯：張均懋）1130305

台積電再創新天價735元 市值衝破19兆元

（中央社記者張建中新竹5日電）台積電股價持續攀高，開盤跳空達735元，再創新天價，市值突破新台幣19兆元關卡。

投資人觀望就業數據及美國聯邦準備理事會官員言論，美股主要指數4日多數收低，道瓊工業指數下跌97.55點，那斯達克指數下跌67.43點，費城半導體指數表現相對強勢，上揚52.38%，漲幅1.06%。

台積電美國存託憑證（ADR）延續攀升走勢，達138.26美元，上漲逾3%。台積電今天股價同步走高，開盤達735元，再創新天價，上漲10元，市值增加2593億元，達19.06兆元，貢獻大盤指數約81點。

全球半導體產業今年景氣可望回溫，人工智慧（AI）強勁需求是主要動能，台積電囊括輝達（NVIDIA）及超微（AMD）等AI晶片代工訂單，將是這波AI熱潮中主要受惠者。（編輯：張均懋）1130305