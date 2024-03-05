新台幣走弱央行進場阻貶 2月外匯存底連2降

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）中央銀行今天公布2月外匯存底金額為5694.22億美元，月減1.18億美元，央行官員分析，市場修正降息預期，支撐美元持穩，新台幣趨弱的情況下，央行進場調節阻貶，外匯存底因此呈現連2降。

央行統計，2月外匯存底金額續降至5694.22億美元，雖然外匯存底投資運用收益帶來正貢獻，但2月美元走強，其餘貨幣對美元貶值，加上央行為了維持外匯市場秩序、進場調節，匯率因素及央行拋匯阻貶，均使外匯存底金額下滑。

央行外匯局局長蔡烱民分析，先前市場對於美國聯準會（Fed）的降息預期過度樂觀，估3月就可能降息，且今年累計降息幅度達5至6碼（1碼為0.25個百分點），但美國經濟數據陸續出爐後，經濟表現不錯，通膨也保有韌性，照此情勢看來，美國聯準會並不急著降息，市場因此修正降息預期，認為降息時點可能延後至5、6月，累計幅度則調整至3碼，更貼近聯準會的看法。

蔡烱民表示，市場調整降息預期，對美元帶來支撐效果，因此美元走強，2月上漲0.85%，其餘主要貨幣對美元多呈貶值。

蔡烱民進一步指出，外界會認為近期台灣股匯不同調，其實將視野擴大至國際市場，就會發現台股與國際股市連動，新台幣匯市也反映國際匯市美元走強，並沒有脫鉤的情形。

央行今天同步公布，2月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計6773億美元，約當外匯存底119%。

2月外資持有新台幣資產明顯膨脹，較1月底的6344億美元大增429億美元，蔡烱民表示，2月外資呈現淨匯入，但資產放大的關鍵在於台股強勢攻高，2月上漲逾千點，市值增加所致。（編輯：楊凱翔）1130305