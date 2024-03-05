更多編輯台推薦新聞：
氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

黃永松堅持踩在泥土上 「漢聲」深入民間挖掘寶藏
文化

黃永松堅持踩在泥土上 「漢聲」深入民間挖掘寶藏

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

新台幣走弱央行進場阻貶 2月外匯存底連2降

2024/3/5 17:30（3/5 17:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新台幣。（中央社檔案照片）
新台幣。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北5日電）中央銀行今天公布2月外匯存底金額為5694.22億美元，月減1.18億美元，央行官員分析，市場修正降息預期，支撐美元持穩，新台幣趨弱的情況下，央行進場調節阻貶，外匯存底因此呈現連2降。

央行統計，2月外匯存底金額續降至5694.22億美元，雖然外匯存底投資運用收益帶來正貢獻，但2月美元走強，其餘貨幣對美元貶值，加上央行為了維持外匯市場秩序、進場調節，匯率因素及央行拋匯阻貶，均使外匯存底金額下滑。

央行外匯局局長蔡烱民分析，先前市場對於美國聯準會（Fed）的降息預期過度樂觀，估3月就可能降息，且今年累計降息幅度達5至6碼（1碼為0.25個百分點），但美國經濟數據陸續出爐後，經濟表現不錯，通膨也保有韌性，照此情勢看來，美國聯準會並不急著降息，市場因此修正降息預期，認為降息時點可能延後至5、6月，累計幅度則調整至3碼，更貼近聯準會的看法。

蔡烱民表示，市場調整降息預期，對美元帶來支撐效果，因此美元走強，2月上漲0.85%，其餘主要貨幣對美元多呈貶值。

蔡烱民進一步指出，外界會認為近期台灣股匯不同調，其實將視野擴大至國際市場，就會發現台股與國際股市連動，新台幣匯市也反映國際匯市美元走強，並沒有脫鉤的情形。

央行今天同步公布，2月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計6773億美元，約當外匯存底119%。

2月外資持有新台幣資產明顯膨脹，較1月底的6344億美元大增429億美元，蔡烱民表示，2月外資呈現淨匯入，但資產放大的關鍵在於台股強勢攻高，2月上漲逾千點，市值增加所致。（編輯：楊凱翔）1130305

#央行外匯局
#美國聯準會
#蔡烱民
延伸閱讀
台股突破萬九新台幣卻脫鉤 匯銀主管分析4關鍵美國通膨持續放緩 Fed官員透露今夏有望降息黃天牧：美降息時機無法判斷 金融機構要注意風險主計總處上修通膨率至1.85% 關注開徵碳費是否衝擊物價
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.209