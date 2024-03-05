台股登萬九新台幣卻走貶 外匯局：與國際市場連動

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）金龍年台股強強滾，站上萬九大關持續創高，新台幣未能同步，延續趨弱格局。央行外匯局長蔡烱民分析，台幣與國際匯市連動、台股則是與國際股市連動；另外他也分享自身觀察，AI題材帶動台股，「同一個題材可以炒3波」。

台股今天終場上漲81.61點，收在19386.92點，續創歷史新高。台積電為首的AI族群仍是台股盤面主角，AI相關族群包括伺服器的廣達、技嘉，散熱的奇鋐、建準，還有伺服器導軌的川湖等，今天股價同步收紅。

相較之下，新台幣匯率自農曆年後一路走貶，即便今天台股創高，新台幣匯率依舊貶值。近期台灣股匯不同調，引來外界關注。

「如果用國際金融市場來觀察，也沒什麼太大不一致」，蔡烱民直言，美股那斯達克指數、標準普爾500指數及費城半導體指數都創新高，激勵台股跟進上漲；股市如此暢旺，關鍵是AI題材持續發燒，台積電法說也帶來好消息，反映產業景氣非常好。

蔡烱民對於這波AI熱潮感到相當驚奇，他直言，從輝達（Nvidia）、台積電到戴爾（Dell），「同一個題材可以炒3波」；至於AI熱潮能夠延續多久，他笑答，who knows。

蔡烱民說明，這2個月美元走強，主要貨幣大多貶值，受到國際匯市影響，新台幣走勢趨弱，其他幣別也是如此；今年以來，新台幣貶幅居中，韓元、日圓貶更多。

蔡烱民表示，民眾瘋ETF、出國旅遊熱潮延續，或多或少也會有影響，國際匯市仍是最主要因素；綜合來看，台股與國際股市連動、新台幣反映國際匯市，並沒有不一致的情形。（編輯：潘羿菁）1130305