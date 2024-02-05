央行拋匯阻貶 1月外匯存底終結連2升

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（中央社記者潘姿羽、羅元駿台北5日電）中央銀行今天公布1月外匯存底金額為5695.4億美元，較去年12月減少10.55億美元；央行指出，1月新台幣匯率波動劇烈，央行為調節市場，進場拋匯阻貶，使得外匯存底終結連兩升態勢。

中央銀行外匯局局長蔡烱民表示，雖然投資運用收益使得外匯存底增加，但美元轉強及央行基於穩定匯市職責，進場拋匯調節，對外匯存底金額是負向因素，綜合之下，1月外匯存底金額轉為下滑。

蔡烱民進一步分析1月匯市波動大的關鍵，主因是市場大幅修正降息預期，加上1月底美國聯準會會議淡化三月降息預期，原本市場預期3月降息機率達8成，但隨著經濟數據接連出爐，美國聯準會立場又偏鷹，市場對3月降息的看法「現在幾乎是沒了」。

另外，蔡烱民指出，近期英國央行貨幣政策委員會（Monetary Policy Committee, MPC）委員投票意見不一致，顯示目前各國貨幣政策不確定因素多，讓匯市增添變數。

蔡烱民表示，1月美元走強1.94%，使其他國家貨幣對美元呈現貶值，其中以日圓貶值4.23%、澳幣3.92%、歐元貶2.23%的貶勢較大，新台幣也走貶1.64%。

展望未來，蔡烱民表示，隨著市場和美國聯準會（FED）觀點趨於一致，金融市場波動可望減緩；目前美國經濟數據不錯，勞動市場表現韌性、企業財報佳，顯示美國景氣向上調整，也讓美元走勢轉強。

蔡烱民指出，部分亞洲國家外匯存底也呈減少的趨勢，南韓1月外匯存底為3915億美元、減少41億美元，印度為5461億美元、減少55億美元。（編輯：張良知）1130205