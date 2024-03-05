股匯不同調 台股創高新台幣走貶收31.565元

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）台股強勢攻高，匯市卻因美元指數走揚、市場靜待美國聯準會主席鮑爾國會作證，觀望氛圍濃厚，新台幣走弱，呈現股匯不同調，新台幣兌美元今天收盤收31.565元，貶值3.5分，台北及元太外匯市場總成交金額15.69億美元。

人工智慧（AI）題材持續發燒，加上護國神山台積電發威，帶領台股繼續上攻，今天盤中加權指數一度大漲逾百點，攻克19400點關卡，終場上漲81.61點，收在19386.92點，續創歷史新高。

不過新台幣匯率欲振乏力，今天以31.51元開出，小幅震盪後，匯價便顯露疲態，盤中最低為31.595元。

外匯交易員指出，台股再創新高，但外資沒有大量匯入，缺乏推升力道，加上國人瘋美債ETF，投信持續敲進美元，均讓新台幣匯率難以擺脫趨弱格局。

另外，鮑爾（Jerome Powell）本週將赴國會作證，市場聚焦他對通膨、經濟情勢及降息的看法，週五也有美國非農就業數據待公布，外匯交易員直言，美國聯準會（Fed）遲遲不鬆口降息，就是因為就業強勁，這讓最新的非農數據更顯關鍵，市場屏息以待，使得匯市缺乏方向性，新台幣匯率因而陷入膠著。

央行外匯局局長蔡烱民今天在外匯存底記者會上，分析新台幣未能與台股連動上漲的因素，他表示，國際股市都在瘋AI題材，激勵台股大漲，新台幣匯率則反映美元走強，走勢偏弱；換言之，台灣股匯市都與國際市場連動，「國際金融市場就是這樣走，你也沒辦法走另外一個方向」。（編輯：楊蘭軒）1130305