美就業數據打擊降息希望 亞股大多追隨美股收黑

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（中央社香港11日綜合外電報導）美國2月就業報告優於預期，打擊投資人對美國降息速度懷抱的希望，美國股市上週收盤應聲下跌，亞洲股市今天大多跟進收低。市場焦點轉向本週將公布的美國通貨膨脹數據。

法新社報導，投資人如今對於美國聯邦準備理事會（Fed）今年調降利率次數降低預期。市場如今反映，投資人預期今年僅會降息3次，而非3個月前預期的6次。美股三大指數8日應聲攜手收黑。

不過分析師表示，美國2月增加的就業人口雖比預期多，但不太可能使得聯準會官員暫緩降息，因為美國失業率已逐步回升至2年高點。

美國券商摩根士丹利（Morgan Stanley）旗下電子交易平台公司億創理財（E*Trade）的交易與投資部主管拉金（Chris Larkin）指出，這份就業報告「對聯準會而言不一定足以構成『警報解除』信號，但當中似乎也沒有任何部分會打亂其降息計畫」。

投資人目光如今鎖定明天將公布的最新美國消費者物價指數（CPI）。

東京股市今天收盤重挫2.2%，賣壓來自紐約股市科技股下跌引發類股拋售潮，以及日圓走升打擊日本出口商股價。日本中央銀行傳出正在考慮即將改變其超寬鬆的貨幣政策，刺激日圓匯價攀漲。

雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、台北、馬尼拉和曼谷股市今天也全都收低。

不過，香港股市收盤勁揚1.4%，上海股市也收漲0.7%，歸功於中國2月消費者物價上漲幅度大於預期，以及傳出中國金融監管當局已要求幾家大銀行對財務有難的中國地產開發商萬科提供更多支援。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1130311