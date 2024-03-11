裕隆旗下裕佳更名電馳利 市場傳代理中國吉利電動車

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）中華汽車代理MG品牌在台熱銷，根據工商登記資料，裕隆旗下裕佳汽車今年1月下旬核准變更名為電馳利汽車，市場傳出電馳利汽車可能代理中國吉利汽車的電動車款，引起高度關注；截至記者截稿為止，裕隆並未進一步回覆記者詢問。

根據裕隆年報，裕佳汽車成立於1999年8月，地址位於新北市土城區大安路，主要業務是汽車零售、車輛零件零售、汽車修理業等，實收資本額新台幣2600萬元。

根據工商登記資料，裕佳汽車在去年10月發文更名電馳利汽車，今年1月26日核准變更，地址仍是原裕佳汽車所在地，資本額新台幣5億元，實收資本額3.68億元。

市場傳出電馳利汽車可能準備代理中國吉利汽車的電動車款，引起媒體高度關注；不過截至記者截稿為止，裕隆並未進一步回覆記者詢問。

市場先前也傳出裕隆集團有意代理中國汽車品牌比亞迪、奇瑞計畫，裕隆集團在今年1月底發布聲明強調並非事實。經濟部官員當時表示，進口車要在台灣上市，必須經過安全檢驗，相關部會沒有接到申請案件。（編輯：林克倫）1130311