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傳代理吉利電動車 裕隆：現階段暫無代理銷售業務

2024/3/12 08:45
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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）中華汽車代理MG品牌在台熱銷，根據工商登記資料，裕隆旗下裕佳汽車今年1月下旬核准變更名為電馳利汽車，市場傳出可能代理中國吉利汽車的電動車款，引起高度關注。

裕隆今天上午回覆中央社記者詢問，現階段暫無代理銷售業務，若有與任何新汽車品牌合作內容，將依法公告。

根據裕隆年報，裕佳汽車成立於1999年8月，地址位於新北市土城區大安路，主要業務是汽車零售、車輛零件零售、汽車修理業等，實收資本額新台幣2600萬元。

根據工商登記資料，裕佳汽車在去年10月發文更名為電馳利汽車，今年1月26日核准變更，地址仍是原裕佳汽車所在地，資本額新台幣5億元，實收資本額3.68億元。

市場傳出電馳利汽車可能準備代理中國吉利汽車的電動車款，引起媒體高度關注。

裕隆上午回覆中央社記者詢問表示，裕隆集團以多元化價值鏈開放平台及移動服務生態系作為發展策略，電馳利是裕隆集團支持旗下各品牌電動車產品陸續上市，做為集團電動車生態系的一環，初步規劃在電動車的營銷售服、水平服務方面提供功能。

裕隆指出，現階段電馳利暫時無代理銷售業務，如果有與任何新汽車品牌合作內容，將依法公告。

市場先前也傳出裕隆集團有意代理中國汽車品牌比亞迪、奇瑞的計畫，裕隆集團在1月底發布聲明強調並非事實。經濟部官員當時表示，進口車要在台灣上市，必須經過安全檢驗，相關部會沒有接到申請案件。（編輯：郭無患）1130312

#裕隆集團
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