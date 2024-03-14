歐盟數位法再發威 對阿里巴巴旗下速買通展開調查

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（中央社記者田習如布魯塞爾14日專電）歐盟執委會宣布對中國阿里巴巴集團旗下全球速買通展開調查，為歐盟「數位服務法」下的第3件調查案，前2件為社群平台X和TikTok。此法施行7個月內即有兩家中企被調查，歐盟官員表示非針對性。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天宣布立案調查全球速買通（AliExpress）是否違反「數位服務法」（Digital Services Act）。速買通在歐盟境內每月活躍用戶達1億430萬戶，符合此法定義的「非常大型平台」（VLOP）而適用較嚴規定。

根據執委會新聞稿，調查重點包括速買通是否疏於落實查核電商平台上的產品不實資訊，特別是有害健康的假藥、食品成分，以及兒童青少年仍可看到色情內容。

執委會也將調查此平台是否未盡責防範網紅促銷非法或有害產品，以及在消費者申訴處理流程、資訊透明度和精準行銷手段等面向是否未符合數位服務法的規定。

負責歐盟內部市場政策的執行委員布勒東（Thierry Breton）表示，數位服務法不只是處理仇恨言論、不實資訊或網路罷凌，也要確保電商銷往歐盟的不是非法或不安全產品，這點沒得商量，速買通必須完全遵從此法。

歐盟官員在背景說明記者會上被問到，大型網路企業自去年8月適用數位服務法以來，受調查的3家就有2家來自中國，是否中國企業在此法之下特別脆弱。匿名官員回應，調查案是根據申訴及證據，並無刻意「打中國」（China bashing）之事。

執委會在去年12月對社群媒體平台X展開數位服務法的第一樁正式調查案，因平台X涉嫌違反此法要求的透明度義務、未能打擊以巴衝突期間的非法內容和虛假信息等。

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今年2月則宣布啟動對TikTok的調查，以確保這個短影音平台對未成年人的保護措施是否不足。目前2個調查案都還在進行中。

除了被歐盟盯上，全球速買通等中國跨境電商也是美國貿易代表署（USTR）每年公布仿冒與盜版惡名市場名單的常客；韓國公正交易委員會也調查速買通。美國之音（VOA）報導，2023年韓國消費者院受理達673件針對速買通的消費者損害諮詢。（編輯：韋樞）1130314