止跌僅曇花一現 2月國銀人民幣存款又下滑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北15日電）中央銀行今天公布2月國銀人民幣存款餘額為人民幣1311.14億元，月減15.99億元，再次轉跌，顯示在匯利率缺乏誘因、中國經濟前景蒙塵兩大利空籠罩之下，投資人減持人民幣的策略還是進行式。

央行統計，2月國銀人民幣存款為1311.14億元，其中外匯指定銀行（DBU）及國際金融業務分行（OBU）存款餘額雙雙下滑，又以DBU跌幅較大，月減13.18億元、降至1025.15億元。

觀察近期國銀人民幣存款餘額變化，今年1月罕見走揚，終止連續17個月下滑，2月卻又回頭向下。

央行官員指出，1月存款餘額增加，是因為法人收回海外債票券投資，以因應投資人贖回人民幣基金的需求；到了2月，DBU法人戶將人民幣存款付給基金投資人後，存款餘額便大幅下滑。

央行官員表示，法人持有人民幣，大多是為了資金調度及支付貨款，畢竟兩岸經貿往來還是很密切，但個人戶存款餘額下滑已經維持很長一段時間，雖然難一概而論個別投資人的考量，但就客觀條件來看，「現在確實是美元比較夯，人民幣沒有這麼夯」。

央行官員指出，中國現在經濟前景充滿不確定性，加上人民幣匯率沒有很好、利率又不如美元，這些都會是投資人的評估重點。

央行官員也說，觀察國銀最新人民幣專案牌告利率，大多在2%附近，相較之下，市面上的美元專案琳瑯滿目，部分銀行針對新資金，甚至給出利率5%以上的條件，確實相當吸引人。（編輯：楊蘭軒）1130315