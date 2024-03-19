電子權值股熄火 台股下跌22點守住19800點

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（中央社記者賴言曦台北19日電）美股18日漲跌互見，台股今天在電子權值股買盤觀望下，指數回測10日均線19790點支撐；資金轉向ETF成分股帶動指數跌幅收斂，終場下跌22.65點，收在19857.20點，跌幅0.11%，成交值新台幣4634.55億元。

電子權值股今天熄火，台積電收盤下跌2元，收在762元，跌幅0.26%；聯發科終場下跌20元，收在1150元，跌幅1.71%，鴻海以平盤136元作收。

AI族群終場漲跌互見，緯創、廣達終場收紅，分別收漲2.08%、0.78%。

晶片大廠輝達（NVIDIA）舉辦GTC年度繪圖處理器技術大會，代工廠和碩將展出AI伺服器、GenAI（生成式人工智慧）平台，及如何運用智慧AI協助生產製造等解決方案，激勵和碩今天終場攻上漲停價100元

國際航商看好下半年市況，激勵航運股今天表現，長榮漲幅7.6%；散裝族群聚人氣，慧洋-KY、新興表現強勁，終場分別上漲4.95%、4.05%。

近期熱門的ETF族群，今天持續獲資金青睞，包含群益台灣精選高息ETF（00919）、復華台灣科技優息ETF（00929）終場分別上漲2.75%、1.91%，ETF成分股長榮、神基表現強勁。

法人分析，台股今天開低，盤中資金流向高股息ETF成分股，激勵指數表現，預估這波ETF募集的資金，將在未來2週持續進場，激勵相關個股反彈；而輝達GTC年度繪圖處理器技術大會期間，對AI族群也會有激勵。由於指數現在位處高檔，須留意指數震盪過程中出現獲利賣壓。（編輯：張良知、張均懋）1130319