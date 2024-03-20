三大法人土洋對作 外資大賣超投信再加碼

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（中央社記者何秀玲台北20日電）台股今天震盪收跌72.75點，終場收在19784.45點，成交值新台幣5201億元。外資在台股大幅賣超269.76億元，賣超統一台灣高息動能（00939）居冠，但投信持續大買超，近期熱門高息ETF主要成分股中，包括聯電、神基、長榮皆位居投信加碼前列。

法人指出，市場對美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議結果持觀望，預期FOMC不會從降息變成升息，整體長線仍看多。

自營商今天賣超98.13億元，投信買超159.2億元，外資及陸資賣超269.76億元；三大法人合計賣超208.69億元。

外資日前已由淨多單轉為淨空單。觀察賣超前10名，今天掛牌上市的統一台灣高息動能賣超13萬2529張居冠，第2為群益台灣精選高息（00919）賣超4萬6597張。其餘依序為英業達、長榮航、新光金、佳世達、長榮、和碩、中信金、廣達。

投信主要仍是以元大臺灣價值高息ETF（00940）成分股布局，買超第一名為中信金1萬9544張，接著是光寶科1萬4520張，位居第2，其餘依序為聯電、神基、東元、和碩、佳世達、神達、長榮、晶技。

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街口投信對中央社記者表示，今天台股開高震盪，主要原因來自市場對FOMC會議結果的觀望，市場可能擔心出現更多鷹派發展。不過因預期FOMC不會從降息變成升息，整體長線仍看多。

街口投信也指出，台灣股市各股息與ETF資金已進來一段時間，主動型基金看好資金造成的效應，會有獲利了結與高檔賣壓造成的震盪。另外，AI股和科技股部分跌多，主要觀望FOMC利率影響，或出現其他資金排擠效應，使股價出現修正。（編輯：楊凱翔）1130320