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森霸電廠二期估6月商轉 增添南科供電穩定性

2024/3/21 14:57（3/21 15:51 更新）
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位於台南市山上區的森霸電廠二期燃氣複循環發電工程預計6月商轉，將透過台電新建電力輸送線路，供應至南部科學園區台南園區，對南科園區電力供應穩定性，將帶來相當助益。中央社記者楊思瑞攝 113年3月21日
位於台南市山上區的森霸電廠二期燃氣複循環發電工程預計6月商轉，將透過台電新建電力輸送線路，供應至南部科學園區台南園區，對南科園區電力供應穩定性，將帶來相當助益。中央社記者楊思瑞攝 113年3月21日
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（中央社記者楊思瑞台南21日電）立法院財政委員會今天前往台南山上區森霸電力豐德電廠，考察二期工程管線安全及敦親睦鄰，森霸電力強調輸氣管線狀況良好，預計6月商轉，可為南科園區增添供電穩定性。

立法院財政委員會今天辦理台南地區「推動RE100目標下：台灣淨零碳排預算執行成效及能源政策檢討」考察，由召委民進黨立委郭國文邀請經濟部次長曾文生、台南市政府官員及地方民代、里長等，前往森霸電廠，針對廠方二期擴建工程管線安全及特建變更疑慮等項目，聽取森霸公司簡報。

郭國文致詞表示，森霸豐德電廠二期即將試營運，希望藉由此次視察，讓民眾了解電廠安全及敦親睦鄰措施等議題。

森霸電力公司簡報中指出，森霸二期燃氣複循環發電工程為目前國內獨立電業中，最大單一複循環天然氣發電機組，總裝置容量達110萬瓩，預計5月可接受台電電力調度，6月商轉，並已於2月投入近新台幣數千萬元經費執行管線安全檢查，顯示管線狀況良好，未來將依規定持續相關監測，確保管線安全。

曾文生表示，天然氣管線安全至關重要，希望森霸提高定期檢測頻率，並公開檢測報告，讓民眾安心。

森霸電力簡報指出，二期廠區已完工，即將進行試運轉，總工程投入約新台幣284億元預算，二期機組電力將透過台電新建電力輸送線路，供應至南部科學園區台南園區，對南科園區電力供應穩定性，將帶來相當助益。

森霸指出，有關外界關心回饋金議題，商轉後未來5年以年發電量約48億度、發電設施提撥費率每度0.018元計算，每年回饋金為8640萬元，其中在地山上區公所占比50%，鄰近地區左鎮、新化、新市35%，以及台南市政府15%，分補助型與專案型，用於各項促進敦親睦鄰相關工作。（編輯：陳仁華）1130321

立法院財政委員會21日安排經濟部、台南市政府官員及及地方民代、里長等，前往台南市山上區森霸電力豐德電廠考察，聽取森霸公司簡報。中央社記者楊思瑞攝 113年3月21日
立法院財政委員會21日安排經濟部、台南市政府官員及及地方民代、里長等，前往台南市山上區森霸電力豐德電廠考察，聽取森霸公司簡報。中央社記者楊思瑞攝 113年3月21日
#郭國文
#曾文生
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