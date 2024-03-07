海外網購遭詐騙難退貨？財部擬通盤研議退免稅便捷化

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（中央社記者張璦台北7日電）立委指海外網購退貨、退稅過程繁瑣，甚至為取得公證報告還須支付新台幣6000元公證報告費用，導致民眾遭假貨詐騙仍選擇認賠。財政部長莊翠雲今天表示，相關規定「一定要改」，會通盤研議退免稅便捷化。

關務署官員指出，現行法律沒有規定必須出示公證報告，但遇到貨物有問題時，商民要填寫的「進口貨物賠償、調換免稅申請書」上，有載明應檢附公證報告，因此後續會通盤研議，朝有利消費者的方向調整。

莊翠雲今天率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理，赴立法院財委會進行業務報告，並備質詢。

民進黨立委郭國文質詢時表示，海外網購盛行，按目前規範，消費者遇到詐騙、比如收到假貨或空盒，難以退貨、退稅，因為進口貨物退換貨、退稅要附上8種文件，包含國外同意退貨說明及公證報告等，因此產生6000元的公證報告費用。

郭國文指出，這是傳統B2B（企業對企業）的概念，一般民眾不可能花這樣的時間、金錢成本去申請，導致多數人選擇認賠，相關規範應要調整。

莊翠雲回應，相關規定「一定要改」，退稅能否更便捷，會通盤研議。財政部關務署長彭英偉也指出，民眾常用的快遞貨物量大、但消費金額非常小，確實不能比照一般企業海運貨櫃的貨物退換貨方式處理，後續修正會往「對消費者有利」的方向調整。

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根據現行關稅法，條文並未規定必須出示公證報告，但是在「進口貨物賠償、調換免稅申請書」一欄位，有列舉要檢附。關務署官員會後表示，後續相關檢附證明文件，會朝對消費者有利的方式研議。

郭國文表示，報稅、通關都可簡化、優化，就是海外購物退免稅沒有調整，因此要求關務署針對海外購物詐騙退稅救濟程序、退換貨與退稅程序簡化，在1個月內提出書面報告。（編輯：楊凱翔）1130307