美股續創高 法人：台股ETF資金充沛

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（中央社記者潘智義台北22日電）台股21日收盤首次站上2萬點大關創新高價，美股3大指數連2天續創新高，法人認為，台股雖然漲多，但ETF近日募集充沛資金，市場氣氛仍然樂觀。

美國股市3大指數在美東時間21日連續第2天收在歷史新高，投資人樂觀看待經濟和美國聯邦準備理事會（Fed）的政策，抵銷蘋果（Apple）股價大跌的影響。

道瓊工業指數上漲269.24點或0.68%，以39781.37點作收；標準普爾500指數上揚16.91點或0.32%，收5241.53點；科技股那斯達克指數上漲32.43點或0.20%，收16401.84點；費城半導體指數勁揚109.69點或2.29%，收4897.88點。

台股21日收在20199.09點，上漲414.64點，漲幅約2.1%，成交值新台幣4860.01億元，加計盤後交易約4943.79億元。台股21日開高走高，盤中高點20199.3點、收盤指數20199.09點同創歷史新高。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股近1個月的重要指標是美國消費者物價指數（CPI）、美國生產者物價指數（PPI），市場擔心通膨壓力恐使美國聯準會（Fed）轉變態度，但聯準會最新說法仍維持原本預期的降息節奏，帶動美股走揚，台股大漲，股市樂觀的氣氛可望維持。

蔡明翰指出，台股指數股票型基金（ETF）交投熱絡，近期發行的高股息ETF更是募集龐大資金，可望維持台股熱度，美股後續表現將影響台股走勢。（編輯：張良知）1130322