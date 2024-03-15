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外資砍航運半導體股 法人：後市看美利率決策會議

2024/3/15 21:17
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（中央社記者吳家豪台北15日電）台股今天收在19682.5點，下跌255.42點，週線翻黑，外資及陸資轉為賣超新台幣117.16億元，減碼航運及半導體類股，賣超長榮航3.76萬張最多、台積電1.85萬張排第6名。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者採訪表示，本週美國公布2月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI），增幅都超乎預期，在市場引發緊張情緒，擔心美國聯邦準備理事會（Fed）可能延後降息，首當其衝的就是科技類股和AI（人工智慧）族群。

蔡明翰認為，科技類股先前漲多，短線走勢相對偏弱，台股加權指數表現空間不大，如果下週聯準會制定利率決策的聯邦公開市場委員會（FOMC）會後談話偏向鴿派，有機會帶動台股轉強。

觀察外資今天賣超前10名個股，長榮航賣超3.76萬張高居榜首，其餘依序為群益台灣精選高息、長榮、臺企銀、中信上游半導體、台積電、英業達、群創、華航、復華富時不動產。

外資買超以鴻海最多，達9.36萬張；前10名其餘以金融股居多，依序為開發金、復華台灣科技優息、玉山金、元大金、緯創、廣達、國票金、亞翔、友達。（編輯：楊蘭軒）1130315

#蔡明翰
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