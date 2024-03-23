吳旻潔：誠品開新店3大動能加持 全年營收再拚新高

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（中央社記者江明晏台中23日電）位於台中7期的「誠品生活480」今天開幕，誠品董事長吳旻潔表示，1年營業額目標估近新台幣20億元，看好第4季台南大店開幕，加上松菸等既有店業績成長超乎預期，即使信義店熄燈，今年營收仍將年增10%，上看250億元，再創新高。

位於台中7期的「誠品生活480」今天全面開幕，由誠品董事長吳旻潔主持開幕典禮。

吳旻潔致詞時指出，誠品2008年開設台中勤美綠園道店，隔了16年才在台中7期再開大型店，2年前開始籌備，期間經歷許多挑戰，誠品生活480全店從地下1樓至地上7樓，共有8層樓，占7500坪空間，去年第4季部分開始試營運，房東方是有70年歷史，在台中發跡的源昌木業。

誠品台中480所在之處，與台中新光三越、大遠百等全台百貨店王距離不遠。對此，吳旻潔認為，這些「巨大」的鄰居1年營業額達400多億元，誠品今年營業額目標設定近20億元，沒有把自己當成單純百貨公司，而是希望打造日常居民生活性的場所。

吳旻潔說明，誠品引進多家獨家餐飲品牌，預估業績占比會超過25%，成為吸引人潮的重要基底，亦針對客群特性導入建築、攝影、藝術等產品與書籍。

誠品目前在全台灣的大、小店共有52個據點，去年開出新店裕隆城據點，並於去年底關閉信義大店，全年終端營收新台幣226億元，仍創下新高。

吳旻潔提到，看好今年有3大動能，一是有台中480店開幕加持，二是第4季台南碳佐麻里大店將開幕，三是松菸店和既有店的業績成長超乎預期，估計2024年營收將年增10%以上，達240億元至250億元，再創新高。

吳旻潔談及，誠品信義店閉館後的外溢效益超乎預期，松菸店接手24小時書店，雖然面積只有信義店的1/3，但業績已能做到7、8成，帶動松菸店整體業績翻倍，新店裕隆城據點的發展相當不錯，假日人流達4萬以上，既有店業績皆有成長。

吳旻潔透露，今年前2月誠品終端營業額成長20%，顯示信義店閉館後，沒有造成業績缺口，在實體通路回溫挹注下，有望帶動誠品生活今年轉虧為盈，終結連3年虧損。

書籍銷售部分，吳旻潔表示，去年海內外書籍銷售達830萬冊，希望2到3年後，書籍可衝上1年銷售千萬冊的目標。

在社區店策略上，吳旻潔坦言，集團策略確實有改變，2021年10月開出板橋社區首店，曾看好未來開出百店，原因是當時處於疫情期間，民眾不出遠門、不去大店，誠品必須有所作為。現在實體大店人潮回溫，社區店變成以民生必需品為主，原則上會延續「大小店並開」策略，只是社區店不會再堅持原先90坪到120坪的預設條件。

吳旻潔舉例，位於嘉義新港培桂堂限定店，緊鄰雲門舞集創辦人林懷民家族祖厝培桂堂，只有10坪，但坪效很驚人，算是「小兵立大功」的實例，萬華、淡水社區店也都經營得很好。

吳旻潔強調，未來誠品整店重心會以經營台灣市場為主，在台灣開大型店的計畫「無上限」，由於許多黃金地段商圈都已飽和，不會以開設商場的店中店為主，而是把發展緯度變寬，與理念契合的業主合作，目前發現有許多業者都有資產活化需求，這方面商機很大。

針對電價上漲，吳旻潔認為，誠品已提前規劃預算應對，經營者當然不希望電價漲，但「國內電價很便宜，漲價也可以讓大家更珍惜能源」，目前沒有調漲專櫃租金規劃，但未來若電價上漲速度很快，會適度漲租金分攤成本。

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此外，誠品日前進軍中國北京首度跨出台灣設立誠品畫廊，吳旻潔解釋，這不太代表誠品要擴大中國或北京布局，而是在藝術領域有接觸兩岸畫家，希望透過在北京設點「接地氣」，未來應該要勇於做夢，把誠品畫廊開到倫敦、巴黎、紐約等地。

至於誠品的海外市場規劃，吳旻潔指出，誠品目前不會主動進軍新的國家，而是會從已拓展的國家開始擴大規模，目前日本已在尋覓適合的第2據點，吉隆坡未來3、4年也有機會開第2店。（編輯：林克倫、張若瑤）1130323