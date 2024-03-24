下游鋼廠市況復甦 業者謹慎觀望3因素

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（中央社記者賴言曦台北24日電）中鋼4月內銷盤價以平盤開出，第2季則開平高盤，觀察下游扣件、鋼構等產業回溫，在手訂單也逐漸回到正常水準；但業者對後市仍不敢大意，認為需觀察中國經濟、美國降息及總統大選等不確定因素。

中鋼4月內銷產品開平盤，第2季內銷除鋼板（船板、A36/SS400、其他板）每噸漲新台幣300元，其餘皆開平盤。

原料方面，雖然中國鋼廠獲利不佳，拖累煤炭、鐵礦砂價格走跌，但觀察原料行情仍處於相對高點。截至3月18日，鐵礦砂每噸約101美元，高於長期平均水準每噸70美元至90美元，成本面為鋼廠帶來支撐。

綜觀整體鋼品市場，歐美鋼價前期雖回檔，但3月初美國部分鋼廠宣布調漲熱軋出廠價，另亞洲鋼廠即便面對需求疲軟，中國指標鋼廠寶武4月平板類售價卻連10月以平高盤開出。

中鋼認為，全球鋼價歷經第1季震盪盤整後，可望於第2季再次加溫向上，後市期待美國聯邦準備理事會（Fed）降息，帶動消費、活絡經濟。

進一步觀察下游鋼廠產業情況，春源、東和鋼鐵訂單回溫。尤其鋼構業務方面，因商辦、廠辦建設需求牽動，春源訂單能見度長達一年，預估今年行情「倒吃甘蔗」；東鋼今年鋼構在手訂單全滿，鋼筋訂單則有近百萬噸的成績。

美國通貨膨脹速度放緩，世豐螺絲觀察美洲市場有逐步回溫現象，加上當地基礎建設政策開始發酵，目前世豐在手訂單回到3個月的正常水準。

展望後市，下游產業雖已逐步復甦，但由於4月電價將調漲、未來還有碳費等議題尚待發酵，東鋼表示，雖已做好電價調漲預期，但因為中國經濟持續不振，電價等衍生成本難轉嫁，今年營運仍然有挑戰。

春源對於今年看法相對樂觀，預估今年會比去年好，但由於中國低價鋼材持續擾市，加上美國總統大選在即，相關因素都是影響今年市況的重要觀察點。

世豐越南廠今年2月已完成美洲地區小量訂單出貨，後市持續看好美洲客戶對螺絲螺帽產品需求；但也坦言由於美國聯準會尚未實質降息，客戶下單力道相較過去保守觀望，後市審慎樂觀。（編輯：張良知、蘇志宗）1130324