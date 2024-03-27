大同智能綠電轉供 與日月光子公司環鴻科技簽協議

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（中央社記者潘智義台北27日電）大同公司旗下新能源事業大同智能綠電轉供業務有新斬獲，繼完成與多家金融、製造及生技等產業綠電轉供服務，日前再與日月光投控子公司環鴻科技簽署綠電轉供協議。

大同公司今天發布新聞稿指出，環鴻科技為全球電子產品設計與製造服務大廠，積極接軌國際淨零排放需求，致力實現使用再生能源與淨零排放目標，除本次與大同智能簽署綠電轉供協議外，未來也將持續增加再生能源使用量，並攜手上、下游價值鏈與同業夥伴，共同朝淨零目標前進。

另外，大同智能同時擁有售電業及發電業執照，積極投入淨零服務，集團於再生能源領域耕耘多年，在太陽能、儲能市場實績豐富，目前集團含旗下投資公司持有太陽能電廠近1500場，累積建置規模超過300MWp，年發電量近4億度；儲能的總建置量逾122MWh，持有儲能電廠容量達53.77MW。

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大同智能自有太陽能案場維運數量全台最多，不同於同業買空賣空財務操作，大同集團的每一座電廠，從設計監造、系統維運及營運管理，皆由公司專業團隊負責，確保電廠品質與營運效益，使綠電購電者風險無虞。

大同說明，4月起國內電價不分民生、工業全面調漲，平均漲幅約11%，用電大戶最高可漲25%，加上預計2025年台灣碳費開徵，以及國際間碳關稅制度的要求，綠電需求持續看多，大同智能綠電供應量充足，提供包含創能、節能、用能、儲能的一站式能源解決方案服務，未來將積極爭取綠電商機。（編輯：張均懋）1130327