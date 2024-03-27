臺慶科攻AI伺服器電感第4季量產 今年整體業績看增

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）電感元件廠臺慶科今天表示，積極布局人工智慧（AI）伺服器等高速運算應用，相關TLVR電感預估第4季量產，預估今年整體業績成長幅度接近兩位數百分比，毛利率目標較去年增加，若馬來西亞廠產能滿載，營收占比約6%至7%。

臺慶科下午受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦業績發表會，展望新品布局，臺慶科表示，積極布局高速運算市場，包括雲端伺服器、人工智慧（AI）伺服器、新世代記憶體DDR5等電感產品，其中在AI伺服器，TLVR（Trans-inductor Voltage Regulator）電感產能到位，已導入測試階段，預估今年第4季開始量產。

另外在DDR5模組高效能功率電感產品，臺慶科表示，2023年起客戶出貨已成長，以急單為主，相關產品持續明確交貨。

展望今年營運，臺慶科表示，今年在高速運算包括伺服器、高效能PC、高速運算記憶體、以及車用電感產品成長可期，預估今年整體業績成長幅度接近兩位數百分比，毛利率目標較去年增加，持續觀察景氣市況，網通應用動能穩健，主要是中國市場和客戶需求動能持續。

在馬來西亞廠布局，臺慶科指出，若產能滿載，占臺慶科營收比重約6%至7%，初期規劃車用和AI伺服器相關電感元件產線，未來規劃馬來西亞廠業績占比提升至10%。法人指出，臺慶科馬來西亞新廠預計第4季量產。

臺慶科主要布局積層晶片磁珠/電感、一體成型功率電感、繞線電感、網路濾波器/共模濾波器等產品。

從應用來看，2023年車用電子占臺慶科整體營收比重28%，通訊電子占比22%，電腦相關占比29%，消費電子占比13%。（編輯：楊蘭軒）1130327