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寶林茶室食物中毒案 2死6重症均檢出米酵菌酸
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振大環球擬配息7.2元 看今年營運穩中透強

2024/3/29 18:54
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（中央社記者賴言曦台北29日電）興櫃成衣廠振大環球公告2023年每股稅後淨利（EPS）新台幣12.33元，董事會決議每股擬配發現金股利7.2元，配發率近6成。展望後市，振大環球看好下半年消費動能湧現，預估今年營運穩中透強，整體營收看雙位數成長。

振大環球2023年營收52.47億元，受到高基期及客戶庫存調整影響，年減31.96%，毛利率、營益率分別為24.3%及15.72%，都較2022年上升，呈現雙率雙升。

振大環球連3年賺逾1個股本，董事會通過每股配發現金股利7.2元，配發率近6成，創歷史新高，另規劃6月27日召開股東會。

振大環球馬達加斯加廠目前產能占比30%，由於利潤優於越南廠，今年啟動產線拓增計畫，要從現有的67條增加到70條，預估明年第4季馬達加斯加廠產能全數開出。

振大環球表示，完成擴產到70條產線計畫後，將再進一步增加40條產線，帶動馬達加斯加廠占整體產能比重至4成，但後續40條產線預估2026年才會對營收產生實際貢獻。

振大環球前5大客戶占整體營收比例9成，其中兩大客戶今年訂單可望有雙位數成長。

展望後市，振大環球指出，去年終端市場受到高庫存影響，現在庫存去化已到尾聲，研判下半年市場消費動能會湧現，今年營運穩中透強，整體營收年增率看雙位數，毛利率也會優於去年。

此外，振大環球表示，目前已完備所有前置準備工作，後續將依會計師及主辦券商的專業意見與法規，目標2025年上半年送件申請掛牌。（編輯：楊蘭軒、林興盟）1130329

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