AI伺服器帶動電感元件 國巨台達電被動元件廠看正向

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）人工智慧（AI）伺服器帶動高階電感元件需求，其中金屬軟磁材料製作的晶片電感和一體成型電感元件，可因應AI伺服器和AI晶片等高效能運算需求，包括日本村田製作所、台達電旗下乾坤、國巨旗下奇力新和普思、臺慶科、聯寶電子等，積極布局AI應用電感元件。

AI高階伺服器、雲端運算和資料中心等應用帶動高效能運算交換器需求，也帶動晶片電感元件出貨成長。亞系法人分析，晶片電感在AI晶片（GPU）、AI特殊應用晶片ASIC等晶片前端，扮演供電作用，而金屬軟磁材料製作的晶片電感，具有低電壓、耐大電流、體積小的特性，相關一體成型電感元件可因應AI伺服器和AI晶片等高效能運算需求。

日本被動元件大廠村田製作所（Murata）積極布局AI應用電感元件，3月底在中國舉行資料中心交換器解決方案研討會，在回答出席技術人員提問時，村田表示，在電感元件布局，磁珠產能主要在泰國和日本，金屬合金繞線電感DFE主要在越南和中國珠海，其他的電感元件產線主要在日本和馬來西亞。

國巨旗下電感廠奇力新和普思（Pulse）、台達電旗下乾坤，均長期深耕高階電感元件，國巨持續正向看待AI應用營運動能及後市展望，預期AI資料中心和伺服器等成長可期，國巨持續提供相關產品應用。台達電針對AI伺服器應用，也整合推出大功率伺服器機架式電源方案。

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電感元件廠臺慶科積極布局AI伺服器等高速運算應用，相關TLVR（Trans-inductor Voltage Regulator）電感產能到位，已導入測試階段，預估今年第4季開始量產，初期馬來西亞新廠也規劃AI伺服器相關電感元件產線。

被動元件代理商蜜望實看好今年AI伺服器業績加溫，蜜望實主要代理日本大廠太陽誘電（Taiyo Yuden）積層陶瓷電容與電感產品。磁性元件廠聯寶電子也布局AI伺服器高速光纖模組應用。（編輯：黃國倫）1130401