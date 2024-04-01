3月新車掛牌逾4萬輛優預期 納智捷n7累計交付500輛

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）根據統計資料，今年3月台灣新車掛牌數4萬1313輛，月增57.3%，較原先預期的3.5萬輛成長。鴻華先進攜手裕隆推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，陸續大量交車，在3月共交付416輛新車，今年前3月累積已達500輛。

展望4月，汽車龍頭和泰車預估，市場景氣持穩，加上進口車來車量持續穩健，預估4月新車掛牌數約3.7萬輛，較去年同期3.8萬輛下滑約3%。

根據統計資料顯示，3月台灣新車掛牌4萬1313輛，高於原先預期的3.5萬輛，較2月2萬6267輛成長57.3%，比去年同期4萬4161輛減少6.4%。

根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌3月合計登錄1萬2389輛，市占率30%，較2月9442輛成長31.2%，其中TOYOTA單一品牌3月登錄9825輛，單一品牌市占率為23.8%。

3月進口車登錄數2萬379輛，市占率49.3%，較去年同期小幅下滑1%，較2月1萬1963輛大幅成長70.4%，其中3月高級車款登錄數1萬829輛，市占率26.2%，較2月5182輛大增109%，較去年同期下滑9.9%。

LEXUS品牌3月登錄2564輛，和泰車指出，持續位居豪華車市場龍頭寶座，占3月豪華車市占率23.7%，除了年初新上市的LBX、UX 300h深獲青睞外，現有車款包括NX、RX車系的豪華休旅車，表現亮眼。

中華汽車代理MG品牌3月掛牌數2221輛，雖然較2月1715輛月成長29.5%，較去年同期大增200.1%，不過3月市占率5.4%較2月首次登上6.5%下滑，3月台灣市場品牌銷售排名從2月季軍下滑至第4。

電動車大廠特斯拉（Tesla）異軍突起，3月在台掛牌數2135輛，市占率5.2%位居第5，超越現代（Hyundai）3月在台掛牌數2098輛以及市占率5.1%。

另一方面，鴻海與裕隆合資的鴻華先進，攜手裕隆推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，陸續大量交車，在3月共交付416輛新車，今年前3月累積已達500輛。

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展望4月，和泰車表示，4月儘管有清明連假、工作天數較少影響，不過市場景氣持穩，進口車和高級車款來車量穩健，預估4月新車掛牌數約3.7萬輛，較去年同期下滑約3%。

和泰車表示，5月起各品牌車廠加大促銷活動，預期訂單大約5月至6月起逐步回溫，今年車用晶片不短缺，汰舊換新政策持續，內需消費持穩，各車廠生產供應回穩，重申今年台灣新車市場45萬輛的預估。（編輯：翟思嘉）1130401