台積電ADR勁揚 法人：台股蓄勢挑戰最高點

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（中央社記者張建中台北2日電）美股主要指數1日漲跌互見，道瓊工業指數下跌240.52點，費城半導體上揚56.89點，台積電美國存託憑證（ADR）勁揚4%。法人表示，台股可望隨著台積電ADR走高，指數蓄勢挑戰20397點最高點。

投資人對於美國貨幣政策產生疑慮，美股主要指數漲跌互見，道瓊工業指數下跌240.52點或0.60%，收39566.85點。標準普爾指數小挫10.58點或0.20%，收5243.77點。那斯達克指數小漲17.37點或0.11%，收16396.83點。費城半導體指數上揚56.89點或1.16%，收4962.10點。

法人表示，台積電ADR表現強勢，1日大漲4%，可望帶動台股同步走高，指數蓄勢挑戰最高點；不過，清明連假即將來臨，應留意長假效應。

國內外產業訊息方面，台灣3月新車掛牌數4萬1313輛，月增57.3%。和泰車預估，市場景氣持穩，加上進口車來車量持續穩健，4月新車掛牌數約3.7萬輛，較去年同期3.8萬輛下滑約3%。

條鋼廠豐興本週國內廢鋼收購價每噸漲新台幣200元，鋼筋基價每噸漲300元，分別至1.09萬元及1.95萬元；型鋼產品因市場波動小，本週續以平盤每噸2.67萬元開出。

工業電腦廠樺漢在手訂單逾1400億元、創新高，董事長朱復銓預期，今年營運將逐季成長，2024年營收、淨利與每股盈餘都將高成長。

磁磚品牌冠軍建材因未能及時取得中國大陸轉投資公司海鷗冠軍財務資料，今天打入全額交割股。冠軍表示，將配合會計師、主管機關規定，拚用最短時間出具更新查核報告書，以期恢復正常交易。（編輯：郭無患）1130402