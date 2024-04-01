樺漢：在手訂單逾1400億元創新高 今年逐季成長

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（中央社記者吳家豪台北1日電）工業電腦廠樺漢董事長朱復銓今天指出，受惠於AI、半導體、機器人、電動車等產業蓬勃發展，目前整體在手訂單逾新台幣1400億元、創歷史新高，今年將逐季成長，預估2024年營收、淨利與每股盈餘都將高成長。

樺漢今天舉辦法人說明會，朱復銓表示，依照掌握到的物流與生產排程來看，樺漢接單出貨比值（B/B Ratio）保持在1.1至1.2水準，並深化高毛利率ESaaS智慧平台整合方案，發揮集團接單與財務業績的綜效，拉高在各產業市場占有率。

朱復銓強調，樺漢未來主要投資軟體開發，將以人工智慧（AI）為主，在往後2到3季會呈現新開發的AI技術有哪些應用。目前整體在手訂單超過1400億元，今年會努力把訂單轉換為業績。

樺漢總經理蔡能吉指出，樺漢工商業機器視覺軟硬體結合輝達（NVIDIA）AI運算平台、客戶AI機器人智慧方案，提供各式開發工具、模型參數、演算法，加速部署AI機器人，已導入機場等場域。

蔡能吉表示，樺漢2023年雲端AI與邊緣AI應用營收達50.6億元、年增55%，其中AI機器人相關營收約30億元，後續成長空間相當大。

樺漢2023年合併營收約1216.4億元，年增12.4%；毛利率19.4%、營業淨利率4.3%、稅後淨利率1.85%，呈現三率三升，分別年增1.3、1.5、0.65個百分點；稅後淨利22.6億元，年增73.2%，每股盈餘19.01元。

第1季為工業電腦傳統淡季，樺漢前2月累計合併營收約202.6億元，年增10.3%。（編輯：張良知）1130401