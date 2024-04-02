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台股漲244.24點

2024/4/2 13:56
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（中央社台北2日電）台北股市今天開高走高，收盤漲244.24點，為20466.57點，漲幅1.21%，成交金額新台幣4067.46億元。

加權指數開盤為20359.81點，盤中最高20466.57點，最低20359.81點；不含金融股指數17930.69點，漲240.28點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.7%、食品股跌0.76%、塑化股漲0.09%、紡織股漲0.34%、機電股漲1.77%、造紙股跌0.92%、營建股漲0.21%、金融股跌0.07%。

委買張數2249萬6266張，委賣張數1223萬563張，成交張數803萬3528張。

收盤時上漲398家，下跌519家，持平115家。

成交量前5名個股為元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、元大台灣50反1、鴻海、中工。

漲幅前5名個股為中工、一詮、辛耘、榮星、晨訊科-DR。

跌幅前5名個股為昶虹、富世達、廷鑫、台南-KY、力山。1130402

#台股
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