虎山車用鏡頭、雷達業績看增4成 越南廠第2季投產

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）車門把手售後市場件（AM）與車用鏡頭和超聲波雷達製造商虎山實業今天預估，今年車用把手業績目標年成長10%至15%，車用鏡頭、雷達業績年成長3成至4成；虎山越南廠預估第2季投產，今年越南廠訂單規模超過100萬美元。

虎山下午舉行媒體交流會，董事長陳映志表示，虎山切入車用金屬把手產品，鎖定美國皮卡車應用，目前單一客戶第一筆訂單規模超過20萬美元，陳映志預估未來20年金屬把手訂單可期，可帶動毛利率表現。

虎山說明，產品項目涵蓋車門把手、車用鏡頭、車用超聲波雷達、五金扣件等，目前品項累積超過2萬種產品，服務超過500個客戶。

法人表示，一般車用把手毛利率大約4成至5成，金屬把手毛利率可到7成。

展望車用把手營運，陳映志指出，去年車用把手營收占虎山整體營收比重接近7成，預估今年車用把手業績目標年成長10%至15%。

在車用鏡頭和超聲波雷達布局，陳映志表示，虎山已與美國合格汽車零件協會CAPA（Certified Automotive Parts Association），共同制定認證標準和規範，布局先進駕駛輔助系統（ADAS）零件市場。

陳映志指出，今年累計通過CAPA標準的車用鏡頭和雷達產品項超過100款，隨時可以出貨，未來規劃每年要通過CAPA標準的鏡頭和雷達品項超過100款，規劃到2030年，虎山要有超過1000款的車用鏡頭和雷達通過CAPA標準認證。

展望車用鏡頭和雷達營運，陳映志預期，今年虎山在車用鏡頭和雷達業績比重，可從2023年的10%提升至14%，今年相關業績成長幅度可到3成至4成。

談到越南布局，陳映志表示，虎山透過轉投資當地台商代工廠，在越南北江省建立新廠產能，預估今年第2季開始投產，第3季正式出貨，主要布局車用把手和引擎塑膠件等其他產品，預期今年越南廠訂單規模可超過100萬美元。

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在台灣布局，陳映志指出，台灣第5廠主要布局自動物流倉儲，預估2025年底完工，土地加建物投資金額超過新台幣12億元。

虎山2023年自結合併營收新台幣11.65億元，稅後純益2.97億元，每股純益4.33元，從產品比重來看，去年上半年車用鏡頭和雷達占比約10.39%，車用把手占比約69.08%，其他產品占比20.53%。從市場來看，外銷美洲市場占比約68.4%，歐洲占比約9.88%。（編輯：張均懋）1130402