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賴清德與機械工具機公會交流 談碳盤查、外交協助

2024/4/2 16:18
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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）副總統賴清德今天上午在台中出席機械及工具機產業座談會，與會人士下午表示，產業代表與賴副總統談及強化疫後特別條例、新台幣匯率、節能減碳與碳盤查、外交協助等面向。

賴副總統上午出席機械及工具機產業座談會，台灣機械工業同業公會理事長莊大立、台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳等產業代表出席。

賴副總統致詞指出，工具機及機械產業是撐起台灣經濟發展的重要骨幹；520上任後，會請經濟部等相關部會和業界共同合作，持續推動台灣產業發展。

與會人士下午接受記者電訪表示，座談會包括機械公會和工具機公會等10多位產業代表出席，業界代表向賴副總統建言內容包括落實服務、強化疫後特別條例、新台幣匯率、節能減碳和碳盤查、外交協助等面向。

與會人士指出，出席產業代表理解政府不介入匯率的立場，不過部分產業代表仍關心新台幣匯率變化。

與會人士表示，兩大公會平常與經濟部產業發展署、國際貿易署溝通順暢，此次透過與賴副總統座談，期盼政府部會和業界共同合作，持續推動台灣產業發展。（編輯：張良知）1130402

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