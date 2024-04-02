強化半導體供應鏈韌性 經部2.4億促機械業跨域合作

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（中央社記者劉千綾台北2日電）副總統賴清德今天與機械及工具機業者交流，經濟部表示，今年將投入新台幣3.5億元，協助國產工具機升級，另投入2.4億元，推動國內機械業者與半導體產業合作，開發設備及關鍵零組件，強化半導體在地供應鏈韌性。

賴副總統今天上午在台中出席機械及工具機產業座談會，並聽取經濟部產業發展署署長連錦漳簡報機械及工具機產業發展情形，產業代表也在會中關切強化疫後特別條例、新台幣匯率、節能減碳與碳盤查、外交協助等議題。

根據經濟部簡報，台灣機械產業2023年產值約1.2兆元，1萬6646家業者，共有30.4萬名員工；工具機及機械零組件產業產值則是3060億元，約700家業者，且超過95%為中小企業，員工數為3.8萬人，外銷占比約7成。

經濟部表示，由於機械設備以外銷為主，易受國際景氣影響，雖然全球產業逐漸復甦，智慧化及自動化需求增加，但目前俄烏戰爭、通膨升息等不確定因素，造成接單趨緩。

政府推動措施方面，為提升國產工具機附加價值，經濟部表示，推動工具機搭載國產控制器與周邊設施，發展智慧化功能並建置智慧節能生產線，強化工具機產業價值鏈，今年度經費約3.5億元。

至於半導體產業跨域合作，經濟部今年投入2.4億元，推動國內機械業者與半導體業者合作，協助機械業者轉型為半導體設備及零組件供應商，開發設備及關鍵零組件，強化半導體在地供應鏈韌性及自主能力。

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拓銷資源部分，貿易署推動機械（工具機）出口貸款方案，提供融資支援20億資金，減輕利息負擔，提振出口動能；同時推動實體拓銷活動，加強海外拓銷及布局，強化與新南向、歐美日、新興市場鏈結。

因應淨零趨勢，經濟部表示，將協助業者投入發展低碳化的節能設備、節能生產、節能驗證等，布局綠色製造供應鏈，以滿足客戶的要求，提升國際競爭力。（編輯：楊蘭軒）1130402