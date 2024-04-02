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證交所：上市公司去年總獲利3.52兆元 年減25.96%

2024/4/2 18:05
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（中央社記者曾仁凱台北2日電）國內上市公司2023年財報4月1日已大致出爐，根據證交所統計，全體上市公司去年稅前淨利新台幣3兆5266億元，較2022年4兆7631億元衰退25.96%，為連續第2年下滑。

另外，2023年全體上市公司總營收36兆7557億元，比2022年滑落8.82%。

證交所主管指出，受到全球通膨、升息政策及地緣政治影響，經濟復甦不確定性升溫，去年上市公司面臨產業庫存調整，以致獲利衰退；其中，以航運業、半導體及塑膠工業受影響情形較大。

不過，仍有427家公司去年獲利逆勢上揚，其中成長較大的產業包含金融保險業、汽車工業及建材營造業。

金融保險業因受惠金融市場行情，帶動投資、手續費及其他淨收益增加；汽車工業因車用晶片及零組件缺料改善、疫情影響淡化，推升車市銷售；建材營造業則受惠建案完工交屋，獲利成長。

根據證交所統計，目前集中市場包括926家本國上市公司，以及80家第一上市公司（含創新板公司），除了廷鑫、昶虹2家公司外，皆已於4月1日完成去年財報的公告申報。

廷鑫和昶虹因無法如期出具財務報告，接下來可能面臨下市危機，今天股價雙雙殺落跌停5.06元及3.96元。（編輯：張良知）1130402

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