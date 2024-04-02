長榮股東會紀念品送品牌薄毯 約35萬人可領

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（中央社記者賴言曦台北2日電）長榮海運股東會紀念品出爐，繼去年送出市價約新台幣650元隨行杯掀「大排長榮」的排隊領貨潮，今年紀念品則是「Jack wolfskin 輕柔薄毯」。

長榮海運去年推出「康寧陶瓷不鏽鋼真空保溫雙飲隨行杯」，市價達650元，吸引不少小股東出席領紀念品，排隊盛況被市場戲稱是繼2021年長榮貨輪卡運河事件後，另一場「大排長榮」。

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今年長榮海運宣布紀念品為「Jack wolfskin 輕柔薄毯」，再度成為話題，不過長榮海運訂5月28日召開股東會，3月30日至5月28日停止過戶，按照規定最後買進日為3月27日，因此根據集保資料，只有約35萬人可領取紀念品。

長榮海運表示，股東會紀念品領取的發放標準為持股未滿1000股的股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，將不予發放紀念品；長榮海運今年股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為4月27日至5月25日止。（編輯：楊凱翔）1130402