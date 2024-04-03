美股收黑 法人：台股漲多後可能波動

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（中央社記者潘智義台北3日電）台股昨天在台積電、人工智慧概念股領軍創高之後，美股4大指數收黑，法人認為，雖然台股漲多，可能隨美股波動，但整體市場氣氛依然樂觀。

由於日前公布的美國製造業活動與個人消費支出數據高於預期，數據顯示美國經濟仍然強健，引發人們對聯邦準備理事會（Fed）降息時間的懷疑，加上醫療保險類股和特斯拉（Tesla）股價重挫，美股在美東時間2日收低。

道瓊工業指數下跌396.61點或1.00%，收39170.24點，標準普爾指數下挫37.96點或0.72%，收5205.81點；以科技類股為主的那斯達克指數下滑156.38點或0.95%，收16240.45點，費城半導體指數大跌75.161點或1.51%，收4886.941點。

台股2日收在20466.57點，創歷史新高，上漲244.24點，漲幅約1.21%，成交值新台幣4067.46億元，加計盤後交易約4177.08億元。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，前一交易日外資、投信加碼，因台積電美國存託憑證（ADR）大漲，帶動台積電股票勁揚，貢獻指數達100多點，但下跌家數比上漲家數多。

儲祥生直言，資金進入股市，美股偏向多頭，全球資金都集中投資人工智慧（AI），前一交易日美股走揚，台股跟漲，「這是現在進行式」，即便台股在高檔，指數仍可能有起伏，但市場氣氛依然樂觀。（編輯：張均懋）1130403